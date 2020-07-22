О нас
Report Georgia

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч Скончались 4 459 пациентов с COVID-19
Другие страны
22 июля 2020 г. 13:40
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч. Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 91 751, скончались 4 459 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что после заражения выздоровели свыше 50 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İndoneziyada koronavirusa yoluxanların sayı 90 min nəfəri keçdi
823x150

Новости партнеров

Самое важное

Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
23 июля 2020 г. 09:47
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
22 июля 2020 г. 14:22
Грузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
ФотоГрузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
22 июля 2020 г. 12:44
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
21 июля 2020 г. 12:34
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
21 июля 2020 г. 12:15
Мехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
ФотоМехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
20 июля 2020 г. 13:04
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
20 июля 2020 г. 10:49
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
20 июля 2020 г. 10:04
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
19 июля 2020 г. 05:00
Арестованы причинившие вред Милли Меджлису лица
ВидеоАрестованы причинившие вред Милли Меджлису лица
19 июля 2020 г. 03:40
396x350

Последние новости

12:27
В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек Социальная защита
12:22
Посольство Азербайджана Молдове о провокациях представителей армянской диаспоры Внешняя политика
12:00
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит Финансы
11:42
Член муниципалитета обвинен в мошенничестве Происшествия
11:41
Украина планирует заключить новое соглашение с Азербайджаном Внешняя политика
11:21
Поставка партии подшипников из Украины в Азербайджан задерживается Бизнес
11:17
ФотоМиссия ВОЗ находится с визитом в Азербайджане для оценки ситуации с COVID-19 Здравоохранение
11:17
ФотоПеревозивший пассажиров из Мингячевира в Баку водитель оштрафован на 3 тыс. манатов Происшествия
11:10
Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок Экология
11:07
​Азербайджанская нефть упала в цене Энергетика
10:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2020) Финансы
10:34
В Грузии бывший мэр-азербайджанец примет участие в парламентских выборах Диаспора
10:15
В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19 В регионе
10:14
ВС Армении нарушили перемирие 47 раз Нагорно-карабахский конфликт
09:48
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении Внешняя политика
Вся новостная лента