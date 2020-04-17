В Индонезии число заразившихся COVID-19 приближатся к 6 тысячам

Медики в Индонезии зафиксировали "рекорд" по числу заражений за сутки - в стране заболели 407 человек, общее число случаев составило 5 923.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из данных министерства здравоохранения страны.

За сутки от коронавируса скончались 24 человека, тем самым общее число погибших составило 520. При этом выздоровели 59 человек - в общей сложности 607.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.