Наверх

В Индонезии число заразившихся COVID-19 приближатся к 6 тысячам

​В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 5923 человек

Медики в Индонезии зафиксировали "рекорд" по числу заражений за сутки - в стране заболели 407 человек, общее число случаев составило 5 923.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из данных министерства здравоохранения страны.

За сутки от коронавируса скончались 24 человека, тем самым общее число погибших составило 520. При этом выздоровели 59 человек - в общей сложности 607.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!