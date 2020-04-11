В Индонезии число зараженных коронавирусом выросло до 3 842 человек

Медики в Индонезии выявили 330 новых случаев COVID-19, общее число заражений коронавирусом нового типа достигло 3 842, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

За сутки в результате заражения вирусом скончался 21 человек, в общей сложности умерли 327 инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.