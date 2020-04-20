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В Индонезии число случаев заражения COVID-19 превысило 6,7 тысячи

​В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 6,7 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии составило 6 760 после того, как за сутки этот показатель возрос на 185. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает минздрав республики.

По информации медиков, число летальных исходов за сутки увеличилось на 8 и составило 590. Специалисты также указывают, что от коронавируса вылечились 747 человек, за сутки этот показатель увеличился на 61.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

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