В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч

Количество зараженных коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 16 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки медики зафиксировали 568 новых случаев заражения, в результате чего общее число пациентов с коронавирусом достигло 16 006, а общее количество летальных исходов - 1 043. По данным минздрава, 3 518 пациентов вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.