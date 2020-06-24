В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 49 тысяч, скончались свыше 2,5 тысяч человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 49 009 человек, 2 573 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Отмечается, что после заражения выздоровели почти 20 тысяч человек, число выздоровевших составляет 19 658.Днем ранее сообщалось о 47 896 зараженных в Индонезии. Суточный прирост составил 1 113, за последние 24 часа в Индонезии скончались еще 38 инфицированных.
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысячВ Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
https://report.az/storage/news/3e6f798ce4e8adda53f3d6ee19dc1cc0/56a221ad-62a5-4b9e-9778-3e8e938e0be0_292.jpg
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