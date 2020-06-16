​В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 40 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было выявлено 1 106 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 33 летальных исхода. Общее число зараженных составило 40 400, скончался 2 231 зараженный.

С начала эпидемии в стране излечились свыше 15,7 тысячи человек или 38,9% от общего числа заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.