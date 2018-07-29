В Индонезии число погибших при землетрясении возросло до 13 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок возросло до 13.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC News.

Ранее говорилось о десяти погибших.

Как сообщает телеканал, представитель агентства по предотвращению последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку информация о пострадавших все еще поступает.

***07:26

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок возросло до десяти.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia со ссылкой на агентство по ликвидации катастроф.

Что именно привело к гибели людей, не уточняется. В агентстве добавили, что еще как минимум 20 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра.

***05:43

Власти Индонезии сообщают о наличии жертв и серьезных разрушений в результате землетрясения на густонаселенном острове Ломбоко.

Как передает Report, ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6.4 у действующего вулкана на острове, население которого составляет около 3 миллионов человек.

В Сети появились кадры с разрушениями. По данным СМИ, погибли около 3 человек.