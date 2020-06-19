​В Индонезии число инфицированных COVID-19 превысило 43 тыс.

Число случаев заражения коронавирусам в Индонезии превысило 43 тысячи, за последние сутки выявлен 1 041 заболевший.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным минздрава, общее число зараженных по данным на пятницу составляет 43 803 человека. Помимо этого, за последние сутки в стране зафиксированы 34 летальных исхода, общее число скончавшихся достигло 2 373. С начала пандемии от коронавируса в Индонезии вылечились свыше 17 тысяч человек.