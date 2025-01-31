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В Индонезии четверо мужчин подверглись публичной порке за азартные игры в интернете

В Индонезии четверо мужчин подверглись публичной порке за азартные игры в интернете В Индонезии четверо мужчин подверглись публичной порке за азартные игры в интернете.
Другие страны
31 января 2025 г. 22:17
В Индонезии четверо мужчин подверглись публичной порке за азартные игры в интернете

В Индонезии четверо мужчин подверглись публичной порке за азартные игры в интернете.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mirror.

В городе Банда-Ачех, Индонезия, четверо мужчин стали жертвами публичного наказания за участие в азартных играх в интернете. На глазах у десятков зрителей они были избиты палками. Согласно данным, один из мужчин получил 22 удара плетью, в то время как трое других были наказаны девятью ударами.

Наказание было определено на основе суммы ставок и выигрышей, что соответствует местным нормам, основанным на исламском праве. Во время исполнения наказания имам произнес проповедь о покаянии, в то время как мужчины испытывали физическую боль.

Мужчины были задержаны в интернет-кафе, и это наказание стало первым публичным поркой в 2025 году в регионе. Министерство связи провинции Ачех активно борется с азартными играми, проводя «киберпатрули» и блокируя десятки тысяч аккаунтов, связанных с онлайн-азартными играми.

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