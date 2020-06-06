В Индонезии четыре человека погибли при крушении военного вертолета

Вертолет Ми-17, принадлежащий индонезийской армии, потерпел крушение в провинции Центральная Ява, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, пять получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на вооруженные силы страны.

Инцидент произошел в 13:40 по местному времени (10:40 бакинское время) недалеко от промышленного комплекса в городе Кендал. Как сообщил представитель армии Нефра Фирдаус, вертолет выполнял второй учебный полет за день. Первый полет, по его словам, прошел "гладко".

"Вертолет был в хорошем состоянии до вылета. Мы не заметили никаких признаков (неисправностей - ред.) во время предполетного осмотра", - заявил представитель армии.

По его словам, представители вооруженных сил начали расследование инцидента. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Как отмечает издание, у них зафиксированы сильные ожоги.