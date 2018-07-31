В Индонезии более тысячи людей эвакуированы со склонов вулкана Ринджани

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Более тысячи альпинистов и туристов были эвакуированы с вулкана Ринджани в Индонезии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщили представители национального парка, в общей сложности были эвакуированы 1090 человек.

"Последняя эвакуация была произведена час назад, во время проведения операции были обнаружены семь местных альпинистов. Спасательная операция не будет прекращена, пока мы не эвакуируем всех", - заявил глава парка на острове Ломбок, где расположен вулкан.

Он добавил, что спасатели продолжают прочесывать местность в поисках людей.

По официальным данным, в результате оползня, вызванного 6,4-балльным землетрясением, произошедшим на острове Ломбок 29 июля, под обломками разрушенных домов в районе вулкана Ринджани погибли 16 человек, более 100 человек получили травмы различной степени. Сотни человек, включая иностранных туристов, совершавших восхождение на вулкан, оказались заперты оползнем на его склонах. Работы по их эвакуации начались 29 июля.