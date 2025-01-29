В Индонезии более 10 школьников унесло в море во время купания

13 учеников средней школы индонезийского города Моджокерто унесло в море во время организованного купания на одном из пляжей южного побережья острова Ява. Четверо из них утонули, остальные госпитализированы.

13 учеников средней школы индонезийского города Моджокерто унесло в море во время организованного купания на одном из пляжей южного побережья острова Ява. Четверо из них утонули, остальные госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jakarta Post.

Группа из 261 ученика и 16 преподавателей во время экскурсионной поездки посетила пляж Дрини города Джокьякарта. Во время купания из-за сильного волнения на море некоторых детей унесло от берега. Спасателям удалось спасти 9 пострадавших. Четверым погибшим было по 13 лет.

Как отмечает издание, после инцидента мэр Моджокерто Мохаммед Али Кункоро распорядился временно отменить все школьные экскурсии до выяснения причин произошедшего. Он также поручил провести совещание с участием директоров городских школ, чтобы дать оценку трагедии.