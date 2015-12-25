В Индонезии арестованы 11 боевиков, готовивших теракты

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Спецслужб Индонезии во время недавнего рейда в разных провинциях арестовали двоих террористов-смертников, которые готовили атаки на церкви, полицейские участки, а также командные пункты вооруженных сил страны, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности в течение пяти дней были арестованы 11 человек, готовивших теракты на Рождество и Новый год, для этих целей уже были готовы два смертника", - заявил источник в правоохранительных органах.