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    В Индонезии арестованы 11 боевиков, готовивших теракты

    Подозреваемые готовили атаки на церкви, полицейские участки, а также командные пункты вооруженных сил страны

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Спецслужб Индонезии во время недавнего рейда в разных провинциях арестовали двоих террористов-смертников, которые готовили атаки на церкви, полицейские участки, а также командные пункты вооруженных сил страны, cообщает  Report со ссылкой на ТАСС. 

    "В общей сложности в течение пяти дней были арестованы 11 человек, готовивших теракты на Рождество и Новый год, для этих целей уже были готовы два смертника", - заявил источник в правоохранительных органах. 

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