В Индонезии арестовали семь сторонников ИГ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Индонезийские правоохранительные органы арестовали в международном аэропорту столицы страны Джакарты семь сторонников запрещенной в Индонезии и РФ радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ), которые направлялись в Сирию с предполагаемой целью присоединиться там к ее боевикам.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель национальной полиции Бой Рафли Амар (Boy Rafli Amar).

По его словам, обвинение в поддержке терроризма будет предъявлено лишь трем из них, названным лишь инициалами AMF, A и W. "Мы точно знаем, что W финансово способствовал их отбытию", — цитирует полицейского в четверг газета Jakarta Globe.

На этот момент не ясно, откуда W получил такие средства, добавил Амар.