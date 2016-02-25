​В Индонезии 7 человек погибли при взрыве на строящейся электростанции

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ При строительстве электростанции на острове Суматра в Индонезии прогремел взрыв, в результате погибли семь рабочих, еще шесть получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Джонсон Тириган.

По данным агентства, взрыв прогремел в туннеле в районе Каро, расположенном в провинции Северная Суматра.

"Когда проводились работы в туннеле, неожиданно взорвался генератор", - заявил Тириган. Он добавил, что все пострадавшие были эвакуированы и доставлены в ближайшие больницы.