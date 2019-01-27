В Индонезии 68 человек погибли в результате наводнения и схода оползней

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 68 человек погибли, еще 47 получили ранения в провинции Центральный Сулавеси (Индонезия) в результате наводнения и схода оползней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как передает в воскресенье агентство "Синьхуа", сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Причиной наводнения стали продолжительные ливни, из-за которых пришлось открыть дамбу, расположенную примерно в 30 км от административного центра провинции, города Макасара. Глава поселения Гова отметил, что данные меры были вынужденными, так как сдерживание потоков могло привести к худшим последствиям.

Ранее сообщалось о том, что число жертв наводнения в провинции Южный Сулавеси в Индонезии составило 26, еще 24 человек пропали без вести.