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В Индонезии 27 человек погибли из-за оползней

В Индонезии 27 человек погибли из-за оползней По меньшей мере 27 человек погибли из-за оползней в индонезийской провинции Северная Суматра, поиски пропавших без вести продолжаются.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 10:32
В Индонезии 27 человек погибли из-за оползней

По меньшей мере 27 человек погибли из-за оползней в индонезийской провинции Северная Суматра, поиски пропавших без вести продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Наши силы сосредоточены на поиске пропавших без вести людей и расчистке дорог, пострадавших от оползней", - заявил агентству представитель Нацагентство по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что причиной оползней в провинции стали проливные дожди.

В результате стихийного бедствия были повреждены жилые дома, мечети и рисовые поля.

Как предупредило агентство по метеорологии, климатологии и геофизике азиатской страны, к концу 2024 года в Индонезии ожидаются экстремальные погодные условия, так как количество осадков на архипелаге увеличится из-за климатического явления Ла-Нинья.

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Версия на английском языке Landslides in Indonesia's Sumatra kill at least 27
Версия на азербайджанском языке İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 27 nəfər ölüb

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