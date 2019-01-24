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    В Индонезии 26 человек погибли из-за сильных наводнений

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг руководитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий провинции Южный Сулавеси Сямсибар.

    По данным чиновника, слова которого приводит новостной портал Detik, из-за стихийного бедствия свои дома вынуждены были покинуть более 3,9 тыс. человек.

    Продолжающиеся несколько суток сильные дожди стали причиной выхода воды из берегов дамбы Били-Били, которая расположена примерно в 30 км от административного центра провинции города Макасара.

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