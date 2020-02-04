В индийском штате объявили режим ЧС

Индийские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Керала из-за трех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Объявление [режима ЧС] не должно пугать людей. Это усиление мер по сдерживанию распространения вируса", - заявила министр здравоохранения штата Шаиладжа, слова которой приводит телеканал NDTV.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.