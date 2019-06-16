В индийском штате Бихар от острого энцефалита погибли 83 ребёнка

По меньшей мере 83 ребёнка погибли в индийском штате Бихар от острого энцефалита, который охватил округ Музаффарпур.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Times of India.

Как отмечается, большинство скончавшихся - дети в возрасте от года до десяти лет. По предварительным данным, причинами распространения заболевания стали сильная жара и влажность.

В настоящее время 108 детей находятся на лечении.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары.