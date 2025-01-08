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В Индийском океане сформировался новый циклон

В Индийском океане сформировался новый циклон Новый тропический циклон, получивший имя "Дикеледи", сформировался в центральной части Индийского океана и к 11 января может достичь побережья Мадагаскара.
Другие страны
8 января 2025 г. 02:24
В Индийском океане сформировался новый циклон

Новый тропический циклон, получивший имя "Дикеледи", сформировался в центральной части Индийского океана и к 11 января может достичь побережья Мадагаскара.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TVM со ссылкой на малагасийскую метеорологическую службу Météo Madagascar.

По ее данным, стихийное бедствие может сначала обрушиться на острова Реюньон, Сен-Брандон, Тромлен, а затем на Мадагаскар. Ураганной силы ветер и проливные дожди ожидаются в северо-восточной части страны, охватив города Сава, Суфиа, Амбатусуа, Аналандзируфу. Именно этот регион испытал сильные наводнения во время прохождения циклона "Гамане" в марте 2024 года. Тогда погибло около 20 человек, были разрушены важные объекты инфраструктуры.

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