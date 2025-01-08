В Индийском океане сформировался новый циклон

Новый тропический циклон, получивший имя "Дикеледи", сформировался в центральной части Индийского океана и к 11 января может достичь побережья Мадагаскара.

Новый тропический циклон, получивший имя "Дикеледи", сформировался в центральной части Индийского океана и к 11 января может достичь побережья Мадагаскара.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TVM со ссылкой на малагасийскую метеорологическую службу Météo Madagascar .

По ее данным, стихийное бедствие может сначала обрушиться на острова Реюньон, Сен-Брандон, Тромлен, а затем на Мадагаскар. Ураганной силы ветер и проливные дожди ожидаются в северо-восточной части страны, охватив города Сава, Суфиа, Амбатусуа, Аналандзируфу. Именно этот регион испытал сильные наводнения во время прохождения циклона "Гамане" в марте 2024 года. Тогда погибло около 20 человек, были разрушены важные объекты инфраструктуры.