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В индийском Дели открываются рестораны и магазины

В индийском Дели открываются рестораны и магазины Власти индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, объявили об очередном ослаблении ограничений, введенных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Другие страны
13 июня 2021 г. 13:17
В индийском Дели открываются рестораны и магазины

Власти индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, объявили об очередном ослаблении ограничений, введенных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Так, с 14 июня открываются все магазины и торговые центры, а также рестораны и кафе, которые будут работать с некоторыми ограничениями.

"После того как коронавирусная инфекция оказалась под контролем, Дели постепенно открывается. Завтра после 5 часов утра (2:30 - бакинское время) ограничения для магазинов, торговых центров и ресторанов будут сняты, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в столице снизилось до двухмесячного минимума. Магазины будут открыты все семь дней недели вместо нынешней системы чет-нечет. Рестораны будут открыты, но с 50-процентной заполняемостью", - сказал Кеджривал, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Он подчеркнул, что это будет пробное смягчение режима ограничений на одну неделю. По его словам, если заболеваемость COVID-19 начнет расти, то вновь будут введены строгие меры.

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