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    В индийской провинции Раджастан зафиксирована рекордная жара

    Температура воздуха поднялась до 51 градуса Цельсия

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В индийской провинции Раджастан зафиксирована рекордная жара: температура воздуха поднялась до 51 градуса Цельсия. Это самая жаркая погода в стране за всю историю наблюдений.

    Как сообщает Report со сслылкой на BBC, в самых жарких районах Индии объявлено чрезвычайное положение, жителям не рекомендуется покидать дома с 11 до 13 часов, открыты пункты выдачи питьевой воды.

    В западных штатах Индии пересохли многие реки и озера и в населенных пунктах выстраиваются длинные очереди за водой. Люди не могут подолгу стоять под палящим солнцем, поэтому возникает очередь из горшков.

    Перед сезоном дождей в Индии обычно стоит солнечная теплая погода. Однако температура редко достигает опасных для жизни 50 градусов Цельсия.

    Метеорологи предупреждают, что грядущее лето может стать в Индии самым жарким за последние сто лет.

    Невыносимая жара, по прогнозам метеорологов, спадет только с приходом муссонных дождей, которые обычно начинаются в середине июня.

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