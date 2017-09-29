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    В Индии жертвами давки у железнодорожной станции стали 15 человек - ВИДЕО

    20 человек получили тяжелые травмы

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 30 пострадали в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи, передает Report со ссылкой на ANI.

    Полиция сообщает, что 20 человек получили тяжелые травмы.

    Инцидент произошел сегодня  утром  на надземном переходе между станциями Прабхадеви и станцией Парель, расположенном в южной части мегаполиса.

    Как отмечают местные СМИ, утром в пятницу на Мумбаи обрушился ливень, в результате многие жители города и его окрестностей решили воспользоваться пригородными поездами, опасаясь, что дождь приведет к подтоплению улиц и пробкам. 

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