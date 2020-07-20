В Индии жертвами COVID-19 стали 27,5 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 40,4 тысячи, общее число заболевших составляет 1 118043.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 40,4 тысячи, общее число заболевших составляет 1 118 043.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 390 459 человек, выздоровели 700 086 пациента, умерли 27 497.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 310 455. На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 170 693 заболевших. На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 122 793 инфицированных.