​В Индии жара превысила 50 градусов по Цельсию, объявлена чрезвычайная ситуация

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Дневная температура воздуха на севере Индии достигла отметки 50,5 градуса по Цельсию, в пяти штатах объявлена чрезвычайная ситуация. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в департаменте метеорологии страны. По последним данным, в среду в городе Пхалоди в штате Раджастхан на севере республики была зафиксирована температура 50,5 градуса, что всего на 0,1 градуса ниже абсолютного температурного рекорда за всю историю наблюдений в Индии.

В связи со сложившейся обстановкой Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии объявило чрезвычайную ситуацию в штатах Харьяна, Раджастхан, Гуджарат, Мадхья-Прадеш и союзной территории Дели.

В индийской столице Нью-Дели температура превысила 47 градусов, в результате спрос на электроэнергию вырос до самого высокого уровня за последние годы - 5733 МВт, что приводит к отключению от сети целых районов. Население старается не покидать дома, пить по рекомендациям медиков как можно больше жидкости.

Эксперты объясняют небывалую жару в Индии местными аномалиями, а также усилившимся влиянием природного феномена Эль-Ниньо.