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В Индии заявили о желании укрепить экономические связи с США при администрации Трампа

В Индии заявили о желании укрепить экономические связи с США при администрации Трампа Индия рассчитывает на укрепление экономических связей с Вашингтоном с началом работы администрации избранного президента США Дональда Трампа.
Другие страны
3 января 2025 г. 16:08
В Индии заявили о желании укрепить экономические связи с США при администрации Трампа

Индия рассчитывает на укрепление экономических связей с Вашингтоном с началом работы администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял.

"Мы с нетерпением ожидаем очень углубленного и существенного взаимодействия с новой администрацией США", - приводят западные СМИ его слова.

Он напомнил об успехах в развитии двусторонних отношений, которые имели место при работе премьера Индии Нарендры Моди с администрациями президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Торговый оборот между Индией и США превысил $118 млрд в 2023-2024 годы, причем торговый профицит Индии составил $32 млрд. Деловые круги в Индии полагают, что за два-три года торговый оборот можно нарастить еще на $50 млрд.

Однако, напоминает издание The Economic Times, Трамп ранее неоднократно критиковал Индию за ее торговую политику, называл страну "королевой тарифов" за высокие пошлины на американские товары. В минувшем декабре Трамп пообещал ввести ответные тарифы на товары из Индии.

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