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В Индии заявили о выделении "британского" штамма COVID-19

В Индии заявили о выделении "британского" штамма COVID-19 Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2.
Другие страны
2 января 2021 г. 21:09
В Индии заявили о выделении британского штамма COVID-19

Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил индийский Совет медицинских исследований, являющийся высшим органом исследований в области здравоохранения в стране.

"Британский вариант вируса со всеми сигнатурными изменениями в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов, собранных у вернувшихся из Великобритании. Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2", - сообщил Совет медицинских исследований.

Напомним, что новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря.

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