О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны

В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны Индия привержена своему обязательству поставлять вакцину от коронавируса в страны Южной Азии и другие государства, однако принятие соответствующего решения займет некоторое время.
Другие страны
15 января 2021 г. 09:40
В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны
0 : 00
0 : 00

Индия привержена своему обязательству поставлять вакцину от коронавируса в страны Южной Азии и другие государства, однако принятие соответствующего решения займет некоторое время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Hindu.

"В Индии процесс вакцинации только начинается. Пока рано давать конкретный прогноз по поставкам вакцин в другие страны, поскольку мы все еще составляем графики производства этих препаратов и оцениваем их доступность внутри страны. Решение о зарубежных поставках вакцины может занять некоторое время", - цитирует издание заявление официального представителя индийского МИД Анурага Шриваставу.

По данным The Hindu, одними из первых индийскую вакцину от COVID-19 получат Непал и Бангладеш.

По договоренности премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, в ближайшие дни 2 млн доз индийской вакцины Bharat Biotech будут направлены спецрейсом из Мумбаи в эту латиноамериканскую страну.

16 января Моди даст старт общенациональной кампании вакцинации от коронавируса в Индии. По оценкам Минздрава, для вакцинации большинства из 1,3 млрд человек, составляющих население страны, потребуется больше года. К июлю - августу 2021 года Индия планирует получить 400-500 млн доз вакцины против коронавируса, на первом этапе вакцинацию пройдут 250-300 млн человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу
15 января 2021 г. 09:58
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
14 января 2021 г. 17:22
Шуша может стать столицей исламского мира
Шуша может стать столицей исламского мира
14 января 2021 г. 17:05
Вугар Сафарли арестован
Вугар Сафарли арестован
14 января 2021 г. 16:08
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
14 января 2021 г. 13:39
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
14 января 2021 г. 10:39
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
13 января 2021 г. 18:20
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
13 января 2021 г. 17:03
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
13 января 2021 г. 14:56
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi