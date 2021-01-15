В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны

В Индии заявили о готовности к поставкам вакцины от COVID-19 в другие страны

Индия привержена своему обязательству поставлять вакцину от коронавируса в страны Южной Азии и другие государства, однако принятие соответствующего решения займет некоторое время.

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Индия привержена своему обязательству поставлять вакцину от коронавируса в страны Южной Азии и другие государства, однако принятие соответствующего решения займет некоторое время. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Hindu. "В Индии процесс вакцинации только начинается. Пока рано давать конкретный прогноз по поставкам вакцин в другие страны, поскольку мы все еще составляем графики производства этих препаратов и оцениваем их доступность внутри страны. Решение о зарубежных поставках вакцины может занять некоторое время", - цитирует издание заявление официального представителя индийского МИД Анурага Шриваставу. По данным The Hindu, одними из первых индийскую вакцину от COVID-19 получат Непал и Бангладеш. По договоренности премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, в ближайшие дни 2 млн доз индийской вакцины Bharat Biotech будут направлены спецрейсом из Мумбаи в эту латиноамериканскую страну. 16 января Моди даст старт общенациональной кампании вакцинации от коронавируса в Индии. По оценкам Минздрава, для вакцинации большинства из 1,3 млрд человек, составляющих население страны, потребуется больше года. К июлю - августу 2021 года Индия планирует получить 400-500 млн доз вакцины против коронавируса, на первом этапе вакцинацию пройдут 250-300 млн человек. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook