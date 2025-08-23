В Индии заявили, что США никогда не просили прекратить покупку нефти у России

Соединенные Штаты никогда не просили Индию прекратить покупку нефти у России до открытого объявления о введении тарифов за это.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum.

"Никаких обсуждений по этому вопросу не было до того, как их позиция была обнародована", - сказал он.

"Важно то, что введение пошлин в отношении страны за то, что она делала открыто, и что другие страны продолжают делать в больших объемах, чем мы, на наш взгляд, несправедливо и неоправданно", - добавил министр.