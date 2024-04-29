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В Индии заявили, что нарастили оборонный экспорт в 35 раз за 10 лет

В Индии заявили, что нарастили оборонный экспорт в 35 раз за 10 лет Индия увеличила экспорт вооружений и оборонной продукции в 35 раз с 2014 года, когда к власти пришло правительство премьера Нарендры Моди, и намерена и дальше наращивать его.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 10:45
В Индии заявили, что нарастили оборонный экспорт в 35 раз за 10 лет

Индия увеличила экспорт вооружений и оборонной продукции в 35 раз с 2014 года, когда к власти пришло правительство премьера Нарендры Моди, и намерена и дальше наращивать его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх, выступая на предвыборном митинге в Ахмадабаде.

"В 2014 году мы экспортировали оборонную продукцию на сумму 6 млрд рупий (72 млн долларов), но сейчас эта цифра превысила 210 млрд рупий (более 2,5 млрд долларов), и я могу сказать, что она будет увеличиваться", - приводит слова Сингха информационное агентство Press Trust of India.

Министр также заявил, что правительство Моди, представляющего Индийскую народную партию, стремится к тому, чтобы продукция оборонного назначения производилась в республике самими индийцами. "Сегодня мы добились объемов оборонного производства на сумму более 1 трлн рупий (12 млрд долларов)", - отметил он.

Индия поставляет оборонную продукцию в 85 стран. Нью-Дели предлагает широкий спектр вооружений, включая артиллерийские орудия, сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, которые производит совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace, зенитные ракеты и пусковые установки Pinaka, торпеды, радары, тренажеры, бронетехнику, авиатехнику, в том числе вертолеты и самолеты, боевые корабли и патрульные суда, танки, системы радиоэлектронной борьбы и другие вооружения собственного производства.

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Версия на английском языке India says it has increased defense exports 35 times in 10 years

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