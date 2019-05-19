​В Индии завершились всеобщие парламентские выборы

Седьмой этап всеобщих парламентских выборов завершился в воскресенье в Индии, став последним этапом избирательного марафона, который начался в этой стране 11 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India,

По последней информации, в ходе финального этапа свои голоса отдали не менее 60,23% зарегистрированных избирателей.

В целом выборы прошли во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в ходе семи этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В воскресенье 19 мая состоялся финальный этап выборов в Лок Сабху (нижнюю палату парламента). Итоги голосования должны быть официально объявлены 23 мая.

Партия, которая наберет наибольшее число голосов и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство и назначит премьер-министра. Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано более 900 млн избирателей.