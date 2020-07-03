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В Индии зарегистрировано рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки

В Индии зарегистрировано рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло на 20 903 и достигло 625 544.
Другие страны
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3 июля 2020 г. 10:21
В Индии зарегистрировано рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло на 20 903 и достигло 625 544.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом общило в пятницу индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число умерших увеличилось за 24 часа на 379 и достигло 18 213.

Суточный рост числа инфицированных стал рекордным для Индии за все время пандемии, предыдущий рекорд был установлен 28 июля (более 19,9 тыс.). По данным Минздрава, в больницах страны проходят лечение 227 439 пациентов, выздоровели 379 892.

За минувшие сутки в Индии было проведено 241 576 тестов.

 

 

 

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