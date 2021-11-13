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В Индии закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха

В Индии закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, объявили о введении с понедельника ограничений, вызванных угрожающим состоянием воздуха в индийской столице.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 21:31
В Индии закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха

Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, объявили о введении с понедельника ограничений, вызванных угрожающим состоянием воздуха в индийской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам главный министр столицы Индии Арвинд Кеджривал.

"В течение недели, начиная с понедельника, все школы будут закрыты (для посещения), но смогут продолжать работать виртуально, поэтому детям не придется дышать загрязненным воздухом. Все строительные работы (в городе) будут запрещены с 14 по 17 ноября", - сказал глава столичного правительства.

Он добавил, что все государственные учреждения на семь дней с понедельника перейдут на удаленный формат работы. "Частным компаниям будет выдано уведомление о том, чтобы использовать вариант "работай из дома" в максимально возможной степени", - указал главный министр.

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