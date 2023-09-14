В Индии загорелся частный самолет, трое пострадали

Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при посадке в аэропорту Мумбаи во время сильного дождя.

Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при посадке в аэропорту Мумбаи во время сильного дождя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

На борту находились восемь человек - шесть пассажиров и два члена экипажа.

Источники телеканала сообщили о том, что по меньшей мере три человека госпитализированы. Пока не сообщается, насколько серьезны их травмы.

По данным Генерального управления гражданской авиации, это был самолет Learjet 45. Он прилетел из города Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш.