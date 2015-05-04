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    В Индии загорелся автобус, 28 человек погибли

    Автобус, в котором было не менее 42 пассажиров, слетел в овраг глубиной около четырех с половиной метров

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 человек погибли и 12 получили травмы в загоревшемся в результате ДТП автобусе в центральной части Индии в понедельник, сообщает Report со ссылкой на газету The Times of India.

    Инцидент произошел на территории государственного заповедника Панны в округе Мадхья-Прадеш. Автобус, в котором было не менее 42 пассажиров, слетел в овраг глубиной около четырех с половиной метров по дороге из города Чхатарпур в Сатну и загорелся. Водитель автобуса потерял контроль над управлением, что стало причиной ДТП, отмечает издание.

    По другим данным, в ДТП погибли 35 человек.

    Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Местные власти обещают выплатить получившим ранения денежные компенсации.

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