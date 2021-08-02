О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии зафиксировано 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

В Индии зафиксировано 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Минздрав Индии зарегистрировал за минувшие сутки 40 134 новых случая инфицирования коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи. Количество заразившихся
Другие страны
2 августа 2021 г. 10:56

Минздрав Индии зарегистрировал за минувшие сутки 40 134 новых случая инфицирования коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии. Число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 31 695 958.

Как отмечает ведомство, уже шестые сутки подряд в стране фиксируют более 40 тыс. новых инфицированных. Кривая заболеваемости вновь пошла вверх после 27 июля, когда Минздрав Индии выявил 29 689 заболевших за 24 часа, что стало самым низким показателем с 17 марта.

За последние сутки число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, выросло в Индии на 422 и достигло 424 773. Лечение на утро понедельника в стране проходят 413 718 пациентов, что на 2 766 больше, чем днем ранее.

Специалисты из Индийских технологических институтов в Хайдарабаде и Канпуре распространили в понедельник данные исследования, в котором указывают, что рост числа инфицированных может свидетельствовать о начале новой волны заболеваемости, пик которой можно ожидать к октябрю.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
28 июля 2021 г. 12:07
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
29 июля 2021 г. 13:31
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
ФотоВ Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
28 июля 2021 г. 20:36
Джейхун Байрамов встретился с сербским коллегой
Джейхун Байрамов встретился с сербским коллегой
26 июля 2021 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi