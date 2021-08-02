В Индии зафиксировано 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Минздрав Индии зарегистрировал за минувшие сутки 40 134 новых случая инфицирования коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии. Число заразившихся за время эпидемии в стране достигло 31 695 958.
Как отмечает ведомство, уже шестые сутки подряд в стране фиксируют более 40 тыс. новых инфицированных. Кривая заболеваемости вновь пошла вверх после 27 июля, когда Минздрав Индии выявил 29 689 заболевших за 24 часа, что стало самым низким показателем с 17 марта.
За последние сутки число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, выросло в Индии на 422 и достигло 424 773. Лечение на утро понедельника в стране проходят 413 718 пациентов, что на 2 766 больше, чем днем ранее.
Специалисты из Индийских технологических институтов в Хайдарабаде и Канпуре распространили в понедельник данные исследования, в котором указывают, что рост числа инфицированных может свидетельствовать о начале новой волны заболеваемости, пик которой можно ожидать к октябрю.