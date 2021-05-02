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В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки

В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 19 557 457.
Другие страны
2 мая 2021 г. 10:05
В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса в сутки

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 392 488 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 19 557 457.

Как сообщило в воскресенье ведомство на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 689 и составило 215 542.

Отметим, что суточный скачок смертельных случаев от инфекции стал рекордным в Индии за все время эпидемии. Предыдущий антирекорд был отмечен 29 апреля и составлял 3 645.

Число заболевших за 24 часа несколько снизилось - в субботу сообщалось о 401 993 новых случаях инфицирования коронавирусом, что стало тогда восьмым мировым антирекордом, установленным в Индии за последние несколько недель.

В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 307 865 и достигло 15 992 271. На лечении находятся 3 349 644 пациента с коронавирусом, что на 80 934 больше, чем сутками ранее.

Прививку от коронавирусной инфекции в Индии за последние 24 часа сделали 1 826 219 человек, общее число привитых граждан составило 156 816 031.

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Версия на английском языке India sees highest surge in COVID-related deaths
Версия на азербайджанском языке Hindistanda rekord həddə sutkalıq koronavirusdan ölüm qeydə alınıb

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