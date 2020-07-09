В Индии зафиксировали более 24 тыс. новых случаев COVID-19

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 767 296. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 269 789 человек, выздоровели 476 377 человека (19 547 за сутки), умерли 21 129 (487 за сутки).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.