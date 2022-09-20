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В Индии зафиксировали 14 случаев заболевания оспой обезьян

В Индии зафиксировали 14 случаев заболевания оспой обезьян Медики Нью-Дели зафиксировали новый случай заболевания оспой обезьян, который стал 9-м в индийской столице и 14-м случаем в Индии.
Другие страны
20 сентября 2022 г. 06:12
В Индии зафиксировали 14 случаев заболевания оспой обезьян

Медики Нью-Дели зафиксировали новый случай заболевания оспой обезьян, который стал 9-м в индийской столице и 14-м случаем в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

По его информации, анализы прибывшей в Индию 30-летней нигерийки дали положительный результат на оспу обезьян. 16 сентября женщина была госпитализирована в городскую больницу с волдырями и сыпью, результаты тестов были готовы в воскресенье, заболевание подтвердилось.

Еще один пациент, также нигерийского происхождения, был госпитализирован в больницу с похожими симптомами в минувшее воскресенье. Результаты его анализов еще ожидаются.

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