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    В Индии задержан пакистанский дипломат по подозрению в шпионаже

    Секретные документы, которые оказались в распоряжении Ахтара, имеют отношение к индийской оборонной стратегии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Полиция Индии задержала сотрудника посольства Пакистана в Нью-Дели по подозрению в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

    Речь идет о сотруднике посольства по имени Махмуд Ахтар, который работает в диппредставительстве последние три года и имеет дипломатический паспорт. Он был допрошен сегодня в полицейском участке дипломатического квартала Нью-Дели и вскоре отпущен, поскольку имеет дипломатический иммунитет.

    Полиция предполагает, что произошла преднамеренная утечка документов. Секретные документы, которые оказались в распоряжении Ахтара, имеют отношение к индийской оборонной стратегии.

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