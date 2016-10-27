В Индии задержан пакистанский дипломат по подозрению в шпионаже

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Полиция Индии задержала сотрудника посольства Пакистана в Нью-Дели по подозрению в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

Речь идет о сотруднике посольства по имени Махмуд Ахтар, который работает в диппредставительстве последние три года и имеет дипломатический паспорт. Он был допрошен сегодня в полицейском участке дипломатического квартала Нью-Дели и вскоре отпущен, поскольку имеет дипломатический иммунитет.

Полиция предполагает, что произошла преднамеренная утечка документов. Секретные документы, которые оказались в распоряжении Ахтара, имеют отношение к индийской оборонной стратегии.