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В Индии задержали свыше 300 участников протеста

В Индии задержали свыше 300 участников протеста Полиция Индии в выходные задержала более 300 человек, которые вышли на протесты из-за оскорбления пророка Мухаммеда.
Другие страны
13 июня 2022 г. 13:18

Полиция Индии в выходные задержала более 300 человек, которые вышли на протесты из-за оскорбления пророка Мухаммеда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, самые массовые протесты прошли в северном штате Уттар-Прадеш.

Сообщается, что по всей Индии были задержаны 304 человека. Участники протестов забрасывали полицию камнями, а также громили и поджигали здания. Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что таким людям "не место в цивилизованном обществе". "К антиобщественным элементам, причастным к хаотичной попытке испортить атмосферу в разных городах в последние дни, будут приняты самые жесткие меры",— сказал он.

Массовые акции по всей стране начались после пятничной молитвы в мечетях 10 июня. Местные власти пригрозили протестующим "самыми жесткими мерами".

Протесты начались из-за высказываний бывшего представителя правящей партии "Бхаратия джаната парти" Нипур Шармы о пророке Мухаммеде.

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