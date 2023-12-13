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В Индии задержали двух человек, попытавшихся сорвать заседание парламента

В Индии задержали двух человек, попытавшихся сорвать заседание парламента Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 13:33
В Индии задержали двух человек, попытавшихся сорвать заседание парламента

Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В среду один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления депутатов. Он бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам депутатов. Вскоре после этого заседание было прервано.

Сообщается, что двое молодых людей ворвались в зал заседания, выкрикивая какие-то лозунги. Они распыляли из баллонов газ желтого цвета.

Как сообщает агентство Ani, практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих у ограждения парламента.

Ранее полиция Индии сообщила, что находится в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами возможного теракта в здании парламента Индии 13 декабря - в годовщину террористической атаки на парламент в 2001 году - после того, как высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видеообращение с угрозой "потрясти саму основу парламента" 13 декабря.

В декабре 2001 года группа вооруженных террористов проникла на территорию парламента Индии в центре Нью-Дели и попыталась прорваться в зал заседаний. В перестрелке погибли семь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были уничтожены пять экстремистов.

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