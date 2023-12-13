В Индии задержали двух человек, попытавшихся сорвать заседание парламента

Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии.

Два человека задержаны за нарушение режима безопасности парламента Индии.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В среду один из мужчин прорвался в зал заседаний нижней палаты парламента во время выступления депутатов. Он бросился к трибуне председателя, перепрыгивая по столам депутатов. Вскоре после этого заседание было прервано.

Сообщается, что двое молодых людей ворвались в зал заседания, выкрикивая какие-то лозунги. Они распыляли из баллонов газ желтого цвета.

Как сообщает агентство Ani, практически одновременно с инцидентом в парламенте полиция задержала еще двоих протестующих у ограждения парламента.

Ранее полиция Индии сообщила, что находится в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами возможного теракта в здании парламента Индии 13 декабря - в годовщину террористической атаки на парламент в 2001 году - после того, как высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость" Гурпатвант Сингх Паннун опубликовал видеообращение с угрозой "потрясти саму основу парламента" 13 декабря.

В декабре 2001 года группа вооруженных террористов проникла на территорию парламента Индии в центре Нью-Дели и попыталась прорваться в зал заседаний. В перестрелке погибли семь сотрудников правоохранительных органов, ответным огнем были уничтожены пять экстремистов.