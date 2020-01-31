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В Индии забили камнями жену взявшего в заложники детей

В Индии забили жену взявшего в заложники детей
​Соседи забили камнями жену человека, взявшего в заложники детей в индийском штате Уттар-Прадеш

Соседи забили камнями жену человека, взявшего в заложники детей в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Местный житель Суреш Батам взял заложников в ходе празднования детского дня рождения. Он удерживал 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет. 

Отмечается, что дети пришли на день рождения к его дочери. Когда за ними пришли родители, мужчина открыл стрельбу и бросил гранаты. Он удерживал детей в заложниках в течение 8 часов.

В ходе спецоперации полиции мужчина был застрелен. После этого соседи устроили над женщиной самосуд.

Жена Батама скончалась в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии.

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