В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID-19

Заболели более 412 тыс. человек

Медики в Индии выявили за минувшие сутки 412 262 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 21 077 410. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло за сутки на 3 980.

Суточный прирост заразившихся в стране вновь стал рекордным, предыдущий антирекорд был установлен 1 мая и составлял 401 993. Таким образом, Индия второй раз зафиксировала более 400 тыс. заболевших за сутки, такое количество инфицированных за 24 часа в мире до сих пор официально не отмечалось.

Рост числа летальных исходов также стал в Индии рекордным, предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне и был равен 3 780. Общее число умерших составило 230 168.