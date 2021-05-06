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В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID-19

В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID-19 Заболели более 412 тыс. человек
Другие страны
6 мая 2021 г. 09:13
В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID-19

Медики в Индии выявили за минувшие сутки 412 262 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 21 077 410. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, выросло за сутки на 3 980.

Суточный прирост заразившихся в стране вновь стал рекордным, предыдущий антирекорд был установлен 1 мая и составлял 401 993. Таким образом, Индия второй раз зафиксировала более 400 тыс. заболевших за сутки, такое количество инфицированных за 24 часа в мире до сих пор официально не отмечалось.

Рост числа летальных исходов также стал в Индии рекордным, предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне и был равен 3 780. Общее число умерших составило 230 168.

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Версия на английском языке India sees another record hike in COVID incidence, deaths
Версия на азербайджанском языке Hindistanda yeni COVID-19 anti-rekordları qeydə alınıb

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