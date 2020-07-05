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В Индии за сутки выявили около 25 тысяч заболевших COVID-19

В Индии за сутки выявили около 25 тысяч заболевших COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 673 165.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 14:28
В Индии за сутки выявили около 25 тысяч заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 673 165.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 244 814 человек, выздоровели 409 082 человека (14 856 за сутки), умерли 19 268 (613 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 200 064 (7 074 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 107 001 заболевших (4 280 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 97 200 заболевших (2 505 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов.

Напомним, что в ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

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