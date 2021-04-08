В Индии за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19

Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 685 смертей, связанных с COVID-19

Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 126,7 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с начала пандемии. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,8 миллиона человек, продолжают лечение около 910 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 166 тысяч человек.

Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 685 смертей, связанных с COVID-19.