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В Индии за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 685 смертей, связанных с COVID-19
Другие страны
8 апреля 2021 г. 09:48
В Индии за сутки выявили наибольшее число новых случаев COVID-19

Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране 126,7 тысячи новых случаев коронавируса, что является самым большим ежедневным ростом заболевших с начала пандемии. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 12,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,8 миллиона человек, продолжают лечение около 910 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 166 тысяч человек.

Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 685 смертей, связанных с COVID-19.

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