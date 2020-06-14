В Индии за сутки выявили около 12 тыс случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 11 989 и составляет 320 922.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 149 348 человек, выздоровели 162 378 человек (9 027 за сутки), умерли 9 195 (301 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 104 568 (3 427 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: заболевших (1 989 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 38 958 заболевших (2 134 за сутки).

Напомним, что ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.