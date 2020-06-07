​В Индии за сутки выявили десять тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,97 тысячи и составляет 246 628.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, тем самым Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Испанию и Италию.

6 июня сообщалось о 236 657 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи), днем ранее - о 226 770 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 120 406 человек, выздоровели 119 292 человека (5 220 за сутки), умерли 6 929 человек (287 за сутки).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 82 968 (2 729 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 30 152 заболевших (1 458 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 27 654 заболевших (1 320 за сутки).